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    أول تعليق من ترامب بعد تصويت "النواب الأمريكي" على إجراءات عزله

    06:30 م الخميس 31 أكتوبر 2019
    أول تعليق من ترامب بعد تصويت "النواب الأمريكي" على إجراءات عزله

    الرئيس الأميركي دونالد ترامب

    الولايات المتحدة - (أ ش أ)

    وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم/ الخميس/ موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يقر رسمياً إجراءات عزله بأنها "أكبر مطاردة ساحرات" في تاريخ الولايات المتحدة.

    جاء ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية .

    وافق مجلس النواب الأمريكي فى وقت سابق اليوم الخميس في تصويت تاريخي على مشروع قانون يقر رسمياً إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بموافقة 232 نائب مقابل رفض 196.

    وأقر النواب الأمريكى تشريعاً يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار تحقيقات عزل دونالد ترامب.

    هذا المحتوى من

    Asha
    دونالد ترامب عزل ترامب الولايات المتحدة مجلس النواب الأمريكي

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