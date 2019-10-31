دراسة: الطائرات المُسيّرة لا تُرى من قِبل قائدي الطائرات المدنية

نيويورك- (د ب أ):

أصبحت الطائرات المسيرة تمثل خطرا أمنيا كبيرا بالقرب من المطارات، حيث لا يمكن التعرف عليها من قبل قائدي الطائرات المدنية، وفقا لدراسة جديدة أعدها باحثون من الولايات المتحدة.

وحسب باحثي جامعة ولاية أوكلاهوما و جامعة امبري ريدل للطيران المدني بمدينة دايتونا بيتش بولاية فلوريدا، فإن قائدي الطائرات المدنية استطاعوا في ثلاث حالات فقط من إجمالي 22 حالة رؤية الطائرات التي بدون طيار المتوقفة في الجو أثناء المرور بالقرب منها على ارتفاع منخفض.

وكانت رؤية هذا الجسم الطائر أفضل بعض الشيء أثناء تحركه، حيث ارتفع عدد الطائرات التي استطاع الطيارون التعرف عليها أثناء تحركها إلى 12 من إجمالي 40 حالة، وهو ما يعني أيضا 30 بالمائة من الحالات.

ونشر الباحثون نتائج التجارب التي أجروها في العدد الحالي من المجلة الدولية للطيران والفضاء ( IJAAA).

استطاع الطيارون خلال هذه التجارب التعرف على الطائرات المسيرة على بعد 65 إلى 700 متر تقريبا.

وأوضح الباحثون أنه حتى لو استطاع الباحثون رؤية الطائرات من أبعد مسافة فإن الوقت الذي سيكون متاحا لديهم لاتخاذ رد الفعل المناسب إزاءها سيكون ضئيلا، خاصة عندما يتحرك هذا الجسم الطائر الموجه عن بعد ناحية الطائرة.

وقال ريان جي والاس، من جامعة امبري ريدل، إن هناك تزايدا في الحالات التي يفاجأ فيها الطيارون بوجود هذه الطائرات الموجهة عن بعد بالقرب منهم، وإن الأعداد المبلغ عنها من قبل الطيارين ليست سوى قمة الجبل الجليدي على الأرجح.

يشار إلى أنه كانت هناك على مدى السنوات الماضية حالات إنذار متكررة بشأن وجود طائرات مسيرة بالقرب من المطارات المدنية، مما أدى، على سبيل المثال، إلى توقف العمل مؤقتا في مطاري هيثرو و جيتويك في لندن.

كما توقفت حركة الطيران في مطار فرانكفورت الدولي بألمانيا فترة وجيزة بسبب وجود هذه الطائرات في منطقة المطار.

وحسب الباحثين، فإن الطائرات المسيرة يمكن أن تتسبب في سقوط الطائرات المدنية، وذلك إذا وصلت إلى محركات الطائرة.