اليابان تدرس نشر صواريخ اعتراضية جديدة في العاصمة قبل الألعاب الأولمبية

طوكيو - (أ ش أ):

تدرس اليابان نشر نسخة مطورة من صواريخ باتريوت الاعتراضية ذات القدرات المتقدمة من طراز "باك– 3" في منطقة العاصمة طوكيو، وذلك قبل الألعاب الأوليمبية المقرر انطلاقها الصيف المقبل، وفق ما أعلنته مصادر في وزارة الدفاع اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، عن المصادر، قولها: إن الوحدات المسؤولة عن تأمين المجال الجوي للعاصمة طوكيو تخطط لنشر البطاريات الأرضية المطورة للصواريخ في الفترة ما بين أبريل ويوليو المقبلين، في وقت أبكر بكثير مما كان عليه الحال في أجزاء أخرى من اليابان.

ولضمان أمن طوكيو، حيث ستفتتح الألعاب الصيفية يوم 24 يوليو، تعتزم وزارة الدفاع اليابانية تزويد مجموعة الدفاع الصاروخي الجوي الأولى التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية بصواريخ اعتراضية من طراز "باك – 3" للتصدي للتهديدات المحتملة مثل الصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار.

ويتراوح نطاق بطاريات "باك– 3" الحالي، التي يتم نشرها على مستوى البلاد عشرات الكيلومترات، ويتوقع أن تعمل النسخة المطورة من أجهزة الاعتراض على تعزيز قدرات الكشف ومضاعفة النطاق.

وفي السياق ذاته، قال أحد المسؤولين البارزين في القوات الجوية اليابانية إنه سيتم تطوير قدرات الاستجابة لصاروخ كروز الذي يحلق على ارتفاع منخفض.

وتضم مجموعة الدفاع الجوي الياباني أربع وحدات في قواعد في مقاطعات تشيبا وكاناجاوا وإيباراكي وسيتاما، وجميعها مزودة ببطاريات من طراز "باك – 3".

وقالت المصادر إن الوزارة لم تحدد بعد مكان نشر البطاريات.

جدير بالذكر أن بريطانيا نشرت أنظمة دفاع صاروخي للألعاب الأولمبية في لندن عام 2012.