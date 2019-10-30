مسؤولة أممية للمحتجين العراقيين: لا يمكن حل المشكلات في عام واحد

بغداد- (د ب أ):

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس-بلاسخارت، للمحتجين العراقيين إنه لا يمكن لأي حكومة حل المشكلات خلال عام واحد، داعية إلى إجراء حوار وطني.

وزارت هينيس-بلاسخارت ساحة التحرير بوسط بغداد، وهو موقع المظاهرات الحاشدة المناهضة للحكومة هذا الشهر، حيث ناقشت مع المتظاهرين "السبل الممكنة لتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين"، وفقا لبيان للأمم المتحدة.

وجاء في البيان: "كررت هينيس بلاسخارت التأكيد على أنه لا يمكن لأي حكومة معالجة إرث الماضي والتحديات الحالية خلال عام واحد فقط في السلطة".

ودعت إلى إجراء حوار وطني لتحديد "استجابات سريعة وذات مغزى، وكسر حلقة العنف المفرغة، والاتحاد ضد مخاطر الانقسام والتراخي".

واندلعت الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الشهر - بعد مرور عام على تولي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي منصبه- منتقدة الفساد ونقص الخدمات العامة وفرص العمل.