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    الأحزاب السياسية في بريطانيا تطلق حملاتها الانتخابية

    02:28 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    الأحزاب السياسية في بريطانيا تطلق حملاتها الانتخابية

    البرلمان البريطاني

    لندن- (د ب أ):

    أطلقت الأحزاب السياسية في بريطانيا اليوم الأربعاء حملاتها استعدادا لثالث انتخابات تُجرى في البلاد خلال أقل من خمس سنوات.

    ومن المقرر إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد يوم 12 ديسمبر المقبل، ستتصدرها دون شك قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

    وكتب رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم بعد أن أيد البرلمان دعوته إلى إجراء الانتخابات، في تصويت جرى أمس الثلاثاء: "دعونا نمضي ببلادنا إلى الأمام لنفي بأولويات الشعب".

    وكان جونسون شدد على أن بريطانيا يجب أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين أول/أكتوبر المقبل، باتفاق أو بدون اتفاق، لكن النواب أجبروه على طلب تأجيل، وقد وافق الاتحاد الأوروبي بتمديد حتى 31 يناير.

    وقال جونسون للناخبين إنه يريد "الانتهاء من بريكست" والمضي قدما للوفاء بأولويات الشعب في ما يتعلق بالخدمات الصحية وحفظ النظام وتكاليف المعيشة والبيئة.

    وكانت بريطانيا أجرت انتخابات في مايو 2015 ويونيو 2017، وصوتت بأغلبية 52 بالمئة لصالح الانسحاب من التكتل الأوروبي، وذلك في استفتاء جرى في يونيو 2016 .

    البرلمان البريطاني الأحزاب السياسية بريطانيا الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون

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