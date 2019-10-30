  • عاجل:بيان حالة الطقس لـ4 أيام: الأمطار تعود.. وسحب ورياح

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب أزمة الدوري محمد رمضان عزل ترامب

    خامنئي يحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن "انعدام الأمن" في العراق ولبنان

    12:48 م الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    خامنئي يحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن "انعدام الأمن" في العراق ولبنان

    آية الله علي خامنئي

    طهران- (د ب أ):

    حمل المرشد الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن "أعمال الشغب وانعدام الأمن" في العراق ولبنان.

    ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن القول اليوم الأربعاء :"أوصي الحريصين على العراق و لبنان أن يعالجوا أعمال الشغب وانعدام الأمن الذي تسببه في بلادهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية بأموال بعض الدول الرجعية".

    وأضاف أن "أكبر ضربة يمكن أن يوجهها الأعداء إلى أي بلد هي أن يسلبوه الأمن".

    وقال :"للناس مطالب أيضا وهي محقة، لكن عليهم أن يعلموا أن مطالبهم إنما تتحقق حصرا ضمن الأطر والهيكليات القانونية لبلدهم. ومتى ما انهارت الهيكلية القانونية يستحيل القيام بأي عمل، عندما يحدث فراغ في أي بلد لا يمكن القيام بأي خطوة إيجابية أبدا".

    الولايات المتحدة إسرائيل العراق لبنان علي خامنئي

    الخبر التالى:

    شرطة جنوب أفريقيا تلقى القبض على متظاهرين أجانب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان