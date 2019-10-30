الولايات المتحدة تخفض مستوى تمثيلها في قمة شرق آسيا

واشنطن- (أ ف ب):

يترأس مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس دونالد ترامب الوفد الأميركي إلى قمة شرق آسيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء، في أول خفض لمستوى التمثيل الأميركي منذ دعوة الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى المنتدى الإقليمي.

وفيما يواجه ترامب تحقيقا يرمي إلى عزله، فإن خفض التمثيل في القمة التي تعقد في 3 و4 نوفمبر في بانكوك، سيجدد الانتقادات بأن الولايات المتحدة لا تركز على آسيا في وقت يتنامى النفوذ الصيني.

وقال البيت الأبيض إن روبرت أوبراين الذي تولى المنصب في سبتمبر خلفا للمتشدد جون بولتون، سيترأس الوفد الأمريكي الذي يضم في صفوفه وزير التجارة ويلبور روس. وسيزور روس بمفرده إندونيسيا وفيتنام.

ورغم عدم حضور ترامب إلا أنه من المتوقع أن يتوجه في الأسبوع الذي يليه إلى قمة أخرى لكتلة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في سانتياجو.

ولسنوات قام بالترويج للقمة رئيس الوزراء الماليزي المخضرم مهاتير محمد المدافع الشرس عن مستقبل القارة الذي تصوّر كتلة في نهاية المطاف تشبه الاتحاد الأوروبي.

غير أن الولايات المتحدة استُبعدت على نحو مثير للجدل من القمة الافتتاحية في كوالالمبور عام 2005، ما أثار تعليقات واسعة في آسيا بأن واشنطن منشغلة جدا بالشرق الأوسط.

وبعد أن تعهد الرئيس باراك اوباما تحويل الاهتمام الأمريكي إلى آسيا، دُعيت الولايات المتحدة -- وكذلك روسيا -- بصفة مشارك إلى القمم اعتبارا من 2011.

وواظب أوباما على الحضور كل عام باستثناء 2013، أثناء مواجهة الجمهوريين في الكونجرس بشأن إغلاق حكومي، وأوفد نيابة عنه وزير الخارجية جون كيري.

وزار ترامب الفيليبين في 2017 في أول مشاركة له في تلك القمم. لكن مع تأخر الجلسة غادرا مبكرا وأنهى زيارة استمرت 12 يوما إلى آسيا، فيما حل مكانه وزير الخارجية آنذاك ريكس تيرلسون.

العام الماضي حضر نائب الرئيس مايك بنس القمة في سنغافورة حيث وصف عسكرة الصين لبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بأنها "غير قانونية وخطيرة" وتعهد الوقوف إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وقد أعلن ترامب إنه يخطط للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ سعيا لإحراز تقدم في نزاع تجاري خلال قمة أبيك يومي 16 و17 نوفمبر في تشيلي، والتي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا مشاركته فيها.