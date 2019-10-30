الولايات المتحدة تدعو لبنان إلى "الإسراع" بتشكيل حكومة جديدة

واشنطن – (أ ف ب):

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، القادة السياسيين في لبنان إلى "الإسراع" بتشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة اللبنانية بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية.

وقال بومبيو في بيان "تدعو الولايات المتحدة الزعماء السياسيين في لبنان الى الإسراع في تسهيل تشكيل حكومة جديدة يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يلبي احتياجات مواطنيه".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء استقالة حكومته، بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بكاملها.

وأضاف البيان "وجّهت التظاهرات السلمية والتعبيرات عن الوحدة الوطنية في الأيام الـ13 الماضية رسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة كفوءة وفعّالة واصلاح اقتصادي ووضع حد للفساد المستشري".

وأكد أن "أي أعمال عنف أو تصرفات استفزازية ينبغي أن تتوقف، ونحن ندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين".

والأسبوع الماضي أعلن الحريري ورقة إصلاحات اقتصادية، وايضا دعا الرئيس ميشال عون الى إعادة النظر بالواقع الحكومي، لكنّ المتظاهرين اعتبروا ذلك متأخرا ولا يلبي طموحاتهم وواصلوا قطع الطرق والمطالبة برحيل كافة مكونات الطبقة السياسية.

وغالبا ما يستغرق تشكيل حكومات وتوافق سائر المكونات السياسية عليها في لبنان أشهرا، وهو سيناريو تقول الدول الداعمة للبنان ان البلاد لا يمكن أن تتحمل تبعاته.