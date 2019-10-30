قوات إسرائيلية تطلق النار على فلسطينية في الخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية بأن قوات إسرائيلية أطلقت النار على فلسطينية في الخليل بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن المشتبه بها حاولت طعن فرد من شرطة الحدود بسكين، إلا أنه تم "تحييدها".

وأضافت أنه لا توجد إصابات في صفوف القوات.