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    مبعوث أمريكي يدعو لوقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء سوريا

    12:11 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2019
    مبعوث أمريكي يدعو لوقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء سوريا

    علم امريكا

    جنيف - (أ ش أ):

    دعا المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية المعني بسوريا جويل رايبورن، اليوم الثلاثاء، إلى وقف إطلاق نار شامل في كافة أنحاء سوريا بما في ذلك إدلب، معربا عن القلق بشأن الوضع الخطير في شمال شرق سوريا، ومطالبا الحكومة التركية الالتزام الكامل باتفاق 17 أكتوبر لوقف إطلاق النار.

    وقال رايبورن - خلال مؤتمر صحفي بجنيف حيث يرأس وفدا أمريكيا خلال عمل اللجنة الدستورية السورية الذي ينطلق رسميا غدا الأربعاء- إن الولايات المتحدة تدعم اللجنة وتعتبرها خطوة جيدة للغاية..مشيرا إلى أن هناك الكثير يجب أن يتبع ذلك للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا.

    وأضاف أن اللجنة ستحتاج إلى التزام كافة الأطراف للإسراع وإنجاز عملها وأنه على السوريين المشاركين أن يضعوا شعبهم نصب أعينهم وأن ينخرطوا بشكل بناء لإعداد دستور يحترم حقوق كل السوريين ويحقق حلا سلميا.

    وشدد المبعوث الأمريكي، على أنه من المهم كذلك إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين وتحديد مصير المفقودين والمختفين، وأيضا إجراء انتخابات نزيهة في بيئة محايدة يكون لكل السوريين في الداخل والخارج الإدلاء بصوتهم فيها.

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    سوريا جويل رايبورن إدلب

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