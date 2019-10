"عودة هزاع المنصوري".. تفاصيل رحلة الـ 5 ساعات من الفضاء للأرض

كتبت - رنا أسامة:

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن تفاصيل رحلة عودة رائد الفضاء الإماراتي هزّاع المنصوري إلى الأرض، بعد رحلته التي وُصِفت بالتاريخية إلى الفضاء واستمرت 8 أيام، ليُسجّل اسمه بالتاريخ باعتباره مواطن عربي يُقيم في محطة الفضاء الدولية.

بدأت رحلة عودة المنصوري إلى الأرض عند الساعة 8:20 من صباح الخميس (بتوقيت الإمارات)، حيث أُغلِق مدخل مركبة "سويوز إم إس 12" التي حملته برفقة رائديّ الفضاء الأمريكي نيك هاج، والروسي أليكسي أوفشينين الموجودين في المحطة منذ مارس الماضي، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وبعد إجراء فحوصات للتأكّد من عدم وجود أي تسرّب بالمركبة، أُعطيت الإشارة الخضراء لتنفصل عن محطة الفضاء الدولية عند الساعة 11:37 صباحًا، وتشق طريقها نحو الأرض.

وأوضح مركز محمد بن راشد للفضاء، أن انفصال المركبة بدأ قبل 3 ساعات ونصف من لحظة هبوطها إلى الأرض. وبعد دقائق من عملية الانفصال، عملت محركات المركبة بشكل أسرع للوصول إلى مسافة آمنة من المحطة، ثم بدأت بالهبوط بسرعة معينة، ومن ثم وجهت المركبة نفسها لتدخل فيما يُعرف بـ"مناورة الكبح"؛ وذلك للتخفيف من سرعة الهبوط.

وعند وصول المركبة إلى ارتفاع نحو 128 كيلومترًا من سطح الأرض، بدأت مرحلة "واجهة الدخول"؛ حيث تخلصت من ثُلثيّ كتلتها، وبدأ احتكاكها بالغلاف الجوي، وفي هذه المرحلة عمل الطاقم على إبطاء سرعة نزول المركبة، ثم بدأت تهبط بسرعة 230 مترًا في الثانية، وتم تخفيض سرعتها تدريجيًا حتى وصلت إلى أمتار قليلة في الثانية.

وقبل دقائق من الهبوط، بدأت مرحلة نشر المظلات، حيث تم فتح 4 مظلات، منها واحدة كبيرة تسمى "المرساة" أو "السحب" تبلغ مساحتها 24 مترًا مربعًا، والتي عملت على إبطاء هبوط المركبة بشكل كبير، حيث بلغت سرعة نزولها نحو 79 مترًا في الثانية.

📍 There’s no place like home! Mission teams confirmed that @AstroHague, Alexey Ovchinin and @Astro_Hazzaa landed safely at 6:59am ET after a mission to conduct science and maintenance aboard the @Space_Station. Coverage continues: https://t.co/vMxa9kWyuI pic.twitter.com/DhqgyYADmL