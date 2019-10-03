  • عاجل:"قومي حقوق الإنسان": فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدستور

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة أسعار الوقود عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة موغلا في تركيا

    12:25 م الخميس 03 أكتوبر 2019
    زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة موغلا في تركيا

    زلزال

    أنقرة - أ ش أ

    ذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، أن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب البحر المتوسط صباح اليوم الخميس، وأن سكان ساحل بحر "إيجه" جنوب غرب البلاد شعروا به.

    وأوضحت الإدارة - وفقًا لما أوردته صحيفة (حريات) التركية - أن عمق الزلزال بلغ 6 كيلومترات، ووقع على بعد 58 كيلومترًا عن محافظة (موغلا) جنوب غرب تركيا.

    من جهته.. ذكر مكتب محافظة "موغلا"، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو خسائر مادية حتى الآن.

    هذا المحتوى من

    زلزال تركيا جزيرة موغلا مقياس ريختر

    الخبر التالى:

    الرئيس الإندونيسي يتعهد بإصلاحات اقتصادية شاملة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان