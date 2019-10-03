زلزال بقوة 5 ريختر يضرب جزيرة موغلا في تركيا

أنقرة - أ ش أ

ذكرت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، أن زلزالًا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب البحر المتوسط صباح اليوم الخميس، وأن سكان ساحل بحر "إيجه" جنوب غرب البلاد شعروا به.

وأوضحت الإدارة - وفقًا لما أوردته صحيفة (حريات) التركية - أن عمق الزلزال بلغ 6 كيلومترات، ووقع على بعد 58 كيلومترًا عن محافظة (موغلا) جنوب غرب تركيا.

من جهته.. ذكر مكتب محافظة "موغلا"، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو خسائر مادية حتى الآن.