محلل عراقي عن التظاهرات: إيران موجودة بزي الحشد الشعبي

كتب – محمد عطايا:

اندلعت منذ الأمس، تظاهرات عنيفة في العراق، بدأت من العاصمة بغداد، وانتشرت في عدد من المدن والمحافظات المجاورة، للمطالبة بسقوط حكومة عادل عبد المهدي.

وسقط منذ الأمس، 4 قتلى، وأصيب العشرات، جراء الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة العراقية، التي اعتقلت عددًا كبيًرا من المحتجين، بحسب منظمات حقوقية.

الكاتب الصحفي، والمحلل السياسي العراقي، عبد الكريم الوزان، أكد أن الاحتجاجات الحالية بمثابة "القشة التي قصمت ظهر البعير"، لافتًا إلى أن بلاده تعاني من غياب الحرية والأمن، فضلًا عن هيمنة الأحزاب الشيعية والميليشيات الموالية لإيران، وتدخل الدول الأجنبية وخاصة طهران، وانتشار البطالة، وتردي الخدمات الصحية.

وأكد الوزان في تصريحات لـ"مصراوي"، أن التظاهرات الحالية ستكون ثورة كبرى تقلع الأحزاب السياسية والميليشيات الإيرانية المهيمنة على العراق، وإقامة حكومة إنقاذ وطني.

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد قلقها من تطور الأوضاع في العراق، واستخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين، مؤكدة على حق الشعب في التظاهر السلمي.

المحلل السياسي العراقي، أكد أن التظاهرات عفوية، ولم تقف خلفها جهات سياسية ودولية، موضحًا أنها نابعة من رحم الشعب، ولا قائد لها، من دلال عفويتها.

اتهمت بعض الجهات الحقوقية، الشرطة العراقية باستخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف المحتجين.

في المقابل، اقتحم المتظاهرون مبان بعض المحافظات في العراق، فضلًا عن محاولة اختراق بعض المؤسسات الحكومية.

وقال عبد الكريم الوزان، إن استخدام الشرطة العراقية الرصاص الحي، أجج الوضع، وزاد عدد المتظاهرين، الذين خرجوا في عدد من المحافظات، خاصة الدينية منها، مثل النجم الأشرف، ونيسان والبصرة والناصرية.

وأضاف أن هناك عدد كبير من المصادمات والقتلى والجرحى ولم يعلن عن الأعداد بشكل رسمي وصحيح.

وخلال التظاهرات، هتف بعض المحتجين في محافظة كركوك ضد إيران، قائلين: "طهران برة برة"، في إشارة إلى رفضهم للتدخلات الإيرانية في بلادهم.

وفي هذا الصدد، قال الوزان إن إيران موجودة حاليًا على الساحة العراقية بزي الحشد الشعبي، وآخرين من السياسيين والميليشيات المسلحة، مؤكدًا أن "الأمور حاليًا تدار من قبل إيران بالدرجة الأولى".

وأكد أن الشعب العراقي يعول على الجيش في عملية التصحيح وحماية الشعب مثلما حدث في مصر.​