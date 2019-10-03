ليبيا: أنقذنا 6835 مهاجرا في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري

طرابلس - (د ب أ):

كشفت البحرية الليبية اليوم الأربعاء ،عن أعداد المهاجرين الذين قام حرس السواحل التابع لها بإنقاذهم منذ بداية شهر يناير الماضي حتى نهاية سبتمبر.

وأفادت البحرية في إيجاز صحفي نشره مكتبها الإعلامي مساء اليوم الأربعاء، بأن العدد الكلي للمهاجرين المسجلين لديها هذا العام بلغ 7036، تم إنقاذ 6835 مهاجرا منهم، وانتشال 11 جثة أثناء عمليات الإنقاذ، معتبرة الـ 190 الباقين في عداد المفقودين.

وأدرجت البحرية مقارنة بين أعداد هذه السنة مع ما يقابلها من أشهر في السنة الماضية، مشيرة إلى أنها تعاملت مع 12365 مهاجرا، أنقذت منهم 11952، بنسبة انخفاض عن السنة الماضية بلغت 8ر42 %.

وبلغ عدد الجثث المنتشلة أثناء الإنقاذ في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 88 جثة، بنسبة انخفاض 5ر87 %، فيما اعتبر 325 مهاجرا ضمن المفقودين، بانخفاض 5ر41 %عن العام الحالي.

وختمت البحرية في إيجازها بالقول: "نحن لسنا حماة أوروبا ولا شرطي لها، بل نقوم بواجبنا الانساني والوطني، وفرض سيادتنا البحرية على كامل مياهنا الليبية".

يشارإلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.