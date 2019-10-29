المبعوث الأمريكي لسوريا: قلقون من استمرار الوضع الخطير في الشمال الشرقي

القاهرة - (مصراوي)

أكد مبعوث الرئيس الأمريكي لدى سوريا، جويل رايبرن، قلق واشنطن من استمرار الوضع الخطير في شمال شرق سوريا، بحسب ما ذكرته "العربية".

وحث المبعوث الأمريكي لسوريا، كل الأطراف على العمل من أجل استقرار الوضع هناك.

ودعا تركيا للإلتزام التام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه فى 17 أكتوبر.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الثلاثاء، أن روسيا أكدت له على أن روسيا أبلغته بالانسحاب الكامل للقوات الكردية من الحدود التركية السورية، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز" عربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت تركيا اعتزامها بالمشاركة مع روسيا التحقق من انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أعلن قبل وقت قصير اليوم إن القوات المسلحة الكردية اكملت انسحابها من شمال شرق سورية، حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن شويجو قوله إن "انسحاب الجماعات المسلحة من المنطقة التي من المفترض أن تتم بها إقامة ممر أمني اكتمل قبل الموعد. لقد دخل حرس الحدود السوري وشرطتنا العسكرية إلى المنطقة".

كان الجيش التركي شن في التاسع من الشهر الجاري بمساعدة حلفاء له، هجوما في شمال سوريا على القوات الكردية التي تصنفها أنقرة باعتبارها منظمة إرهابية.

وأعلن وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة بعد لقاء جمع بين الرئيس التركي رجب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، بهدف إنشاء منطقة آمنة شمال شرق سوريا، والسماح بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من تلك المناطق.

وانتهت الهدنة مساء الثلاثاء الماضي، وأبلغ الجنرال مظلوم عبدي القائد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الثلاثاء، نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن جميع القوات الكردية انسحبت من منطقة على الحدود السورية مع تركيا.

واتفقت روسيا وتركيا الأسبوع الماضي على السيطرة على المنطقة بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية التي كانت تحمي الأكراد، ومنح الجانبان القوات الكردية مهلة 150 ساعة للانسحاب تخللها وقف لإطلاق النار.

ومن المقرر أن تسير روسيا وتركيا دوريات مشتركة في المنطقة بعد الانسحاب الكردي.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو هدد أمس الاثنين في حال لم تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من الشريط الحدودي البالغ طوله 444 كيلومترا وعرضه 30 كيلومترا " أي من نهر الفرات إلى الحدود العراقية"، بقيام بلاده "بتطهير المنطقة من الأكراد بنفسها".