رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين: الحريري استجاب لنداء الشارع بشجاعة

القاهرة - (مصراوي)

أصدر رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة بيانًا عقب اجتماعهم في منزل الأخير لبحث استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وقال البيان الصادر عنهم: "لقد استجاب رئيس الوزراء سعد الحريري للنداء الذي أطلقه معظم اللبنانيين من شتى أطيافه ومناطقه، معبرين عن إيمانهم بلبنان الوطن ودولته السيدة الحرة المستقلة وبسلطتها الكاملة غير المنقوصة على جميع مرافقها وأراضيها" بحسب ما نشره موقع "LBC" اللبناني.

وتابع: "اللبنانيون طالبوا بالتصدي الحازم لكل أشكال الفساد والإفساد تحت سلطة القانون والقضاء العادل المستقل والنزيه، والإلتزام الثابت بأحكام الدستور والقانون وبأصور وقواعد الحوكمة والحكم الرشيد".

وأضاف: "تحلى سعد الحريري بإرث والده الشهيد رفيق الحريري وبحكمته وقدم استقالته بشجاعة وبحكم مسؤولياته الوطنية".

وأعلن الحريري، في خطاب مُتلفز اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالته إلى الرئيس العماد ميشال عون، لكي يتصرف فيها.

ووفق الدستور اللبناني، فإنه من حق الرئيس أن يرفض استقالة رئيس الحكومة، ويطلب منه التمهل.

كان الحريري قدّم ورقة إصلاحات في محاولة لنزع فتيل الاحتجاجات، مثل تخفيض رواتب الوزراء والنواب، لكن المحتجين في الشوارع رفضوها، وكان هناك حديث عن تعديل حكومي، إلا أن ذلك لم يهدأ الشارع الذي ظل يطالب برحيل الحريري وحكومته.

وتفجرت في الـ17 من أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق التواصل الفوري،"واتساب" لسد العجز المزمن في الميزانية.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات ضد حكومة الحريري والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، فطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الحريري، التي يقولون إنها فشلت معالجة التدهور الاقتصادي الخطير في البلاد.