أمريكا تدفن بقايا جثة أبو بكر البغدادي في البحر

القاهرة- (مصراوي):

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن الجيش الأمريكي تخلص من بقايا جثة زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي، في البحر.

وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه، وفقًا لقناة "سكاي نيوز"، أن دفن البغدادي في البحر جاء وفقًا لطقوس الدين الإسلامي، في مكان لم يسمه.

وأعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، في وقت سابق الاثنين، أن البنتاجون لن ينشر لقطات فيديو أو صورًا لعملية تصفية البغدادي إلا بعد رفع السرية عنها.