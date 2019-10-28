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    "قسد": عميل تابع لنا بداعش ساعد في التعرف على هُوية البغدادي

    10:44 م الإثنين 28 أكتوبر 2019
    "قسد": عميل تابع لنا بداعش ساعد في التعرف على هُوية البغدادي

    قوات سوريا الديمقراطية

    الولايات المتحدة - (أ ش أ)

    قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مصطفى بالي إن عميلاً سرياً لـ "قسد" داخل تنظيم داعش الإرهابي ساعد في التعرف على هوية أبو بكر البغدادي قبل بدء العملية الأمريكية.

    وأوضح بالي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، أن العميل السري التابع لـ"قسد" حصل على قطعة من ملابس البغدادي وعينة من دمه تم تحليلها عن طريق اختبار "دي ان ايه DNA" للتأكد من هوية زعيم تنظيم "داعش" قبل بدء العملية الأمريكية لاعتقاله أو قتله.

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    قوات سوريا الديمقراطية مقتل البغدادي تنظيم داعش الإرهاب أبو بكر البغدادي

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