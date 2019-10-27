عبد المهدي: قتل البغدادي بعملية نوعية بدأت من يونيو من العام الماضي

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن عملية قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي جاءت بعملية نوعية بدأت من شهر يونيو من العام الماضي.

وقال عبد المهدي ، في كلمة أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد ، إن جهاز المخابرات يستكمل انجاز هزيمة داعش بنصر استخباري أطاح بزعيم داعش.

وأضاف أن قتل البغدادي جاء بعملية نوعية بدأت من شهر يونيو من العام الماضي أسفرت عن القاء القبض على ناقلين ومقربين من عائلته أسهمت في الوصول الى مكان وجوده في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد في وقت سابق اليوم مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، كاشفا تفاصيل العملية التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة شمال غرب سوريا.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن البغدادي قتل بعد تفجير "سترته" الناسفة إثر محاصرته من قبل القوة الأميركية داخل نفق، كان يدرك زعيم داعش أنه كان مغلقا.