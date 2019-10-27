الدفاع الروسية: لا نملك معلومات موثوقة عن عملية الجيش الأمريكي ضد البغدادي

موسكو - (د ب ا)

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أنها لا تملك معلومات موثوقة عن عملية الجيش الأمريكي في منطقة خفض التصعيد في إدلب ضد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان، أنه يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية تقديم أدلة مباشرة على إقامة قائد تنظيم "داعش" الإرهابي البغدادي في المنطقة، التي تخضع لسيطرة مسلحى جبهة النصرة.

وأضاف البيان أن الإعلان الجديد عن مقتل أبو بكر البغدادي ليس له أي أهمية عملية على الإطلاق على الوضع في سورية أو على تصرفات الإرهابيين الباقين في إدلب.

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية في البيان إلى أنه في الأيام الأخيرة لم تسجل أي غارات جوية من الولايات المتحدة أو التحالف الدولي في محافظة إدلب شمالي سورية.

كان الرئيس ترامب قد صرح ،لدى اعلانه مقتل البغدادي في ادلب السورية ،بأن روسيا فتحت المجال الجوي السوري في مناطق نفوذها أمام القوات الأمريكية المحمولة جوا لشن عملية استهداف البغدادي، إلا أنها لم تكن تعرف طبيعة المهمة الأمريكية.