صحيفة لبنانية : الحريري يضغط لتعديل وزاري جدّي

بيروت- (د ب أ):

أفادت مصادر لبنانية بأن القوى المشاركة في الحكومة لا ترى أن هناك حاجة إلى إجراء تعديل قريب، وأنها لا تزال تعتبر أن الحل هو في "الذهاب إلى تنفيذ سريع لبنود الورقة الإصلاحية التي ستطاولها تعديلات كثيرة".

ونقلت صحيفة "الاخبار" اللبنانية اليوم السبت عن هذه المصادر قولها إن هذه القوى تواجه "خوف (رئيس الحكومة سعد) الحريري الذي يخشى من وقوع نقطة دم فيضطر إلى الاستقالة نتيجة ذلك، بينما بإمكانه اليوم الاستقالة وتقديم ذلك كحسن نية".

وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر طرحه (الحريري) خلال لقائه عون في بعبدا حيث التقاه بعد خطاب نصر الله أمس الجمعة .

ووفق الصحيفة، يبقى موضوع التعديل الحكومي أو الذهاب إلى حكومة جديدة مُعلقاً، علماً بأن الحريري يسعى الى هذا الخيار، ويضغط في اتجاه "تعديل وزاري جدّي"، على اعتبار أن خطوة مماثلة من شأنها أن تخفف من غضب الشارع، غيرَ أن نبيه بري (رئيس مجلس النواب) يحذر من اعتماد أي خيار من دون التأكد من أن الشارع سيتجاوب معه.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله أعلن في كلمة أمس انفتاح الحزب على أي حلّ على أن لا يذهب إلى الفراغ، معلناً عدم موافقته على استقالة الحكومة، وطلب من جمهور المقاومة ترك ساحات التظاهر .

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان في كافة المناطق اللبنانية حيث يجري قطع العديد من الطرقات احتجاجاً على عدم الاستماع لمطالب المحتجين الذين يطالبون باستقالة الحكومة وإسقاط السلطة السياسية .