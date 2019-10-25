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    ترامب ينفي ممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني

    09:02 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    ترامب ينفي ممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني

    الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ):

    نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، خلال تصريحات صحفية له في العاصمة واشنطن، أن يكون قد مارس ضغوطاً على الرئيس الأوكراني خلال مكالمته الهاتفية المثيرة للجدل معه.

    وأوضح ترامب، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال إنه لا توجد ضغوط خلال المحادثة الهاتفية.

    وحول العلاقات التجارية مع الصين، قال ترامب إن المحادثات تسير بشكل جيد مع بكين، مضيفاً "أعمل عن قرب مع الصين للتوصل إلى صفقة."

    وأشار ترامب إلى أن بكين "تريد عقد صفقة، فهم يرغبون في تخفيض التعريفات الجمركية".

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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

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