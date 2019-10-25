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    الجيش العربي السوري ينفذ عملية انتشار واسعة في ريف الحسكة

    05:19 م الجمعة 25 أكتوبر 2019
    الجيش العربي السوري ينفذ عملية انتشار واسعة في ريف الحسكة

    الجيش السوري

    دمشق (د ب أ)
    بدأ الجيش العربي السوري اليوم الجمعة عملية انتشار واسعة في ريف محافظة الحسكة الشمالي والغربي على حدود المناطق التي سيطرت عليها تركيا وحلفاءها من المقاتلين السوريين في عدوانها الأخير على شمال سوريا.

    وقال مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "انطلقت قوات من الجيش السوري من أحد مقراتها العسكرية في مدينة القامشلي باتجاه بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وصولاً إلى أطراف مدينة رأس العين ".

    وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ (د.ب.أ) أن "انتشار الجيش السوري سوف يكون مواجها للنقاط التي يتمركز بها الجيش التركي المحتل والفصائل الموالية له، دون الاحتكاك معه وفق ضمانات روسية بعد الاصطدام، وسوف تكون بمسافة لا تزيد كيلومترين عن الحدود السورية التركية".

    وتوصلت تركيا وروسيا الى اتفاق قبل أيام يتضمن انتشار القوات التركية في المنطقة الآمنة التي تمتد على الحدود السورية التركية بعمق 10 كيلومترات داخل الاراضي السورية شرق مدينة رأس العين عدا مدينة القامشلي التي هي تحت سيطرة القوات الحكومية .

    وقتل يوم أمس عنصر من الجيش السوري، وأصيب آخرون في تبادل قصف في قرية الكلوزلية غرب مدينة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي بين الجيش السوري والجيش الوطني .

    وانتشر الجيش السوري في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، ووصل بداية الأسبوع الماضي إلى مدينة تل تمر التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية بعد التفاهمات التي جرت بين الحكومة السورية وقوات قسد .

    الجيش السوري الحسكة سوريا العدوان التركي

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