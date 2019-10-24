الرئيس الفرنسي يرد على مطالب منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة

القاهرة - مصراوي:

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن مطالب البعض لمنع ارتداء الفتيات الحجاب في الأماكن العامة، ليس شأنه، بينما ارتداؤه داخل المرافق العامة أمر ضروري.

جاءت تصريحات ماكرون في مقابلة مع فضائية "ريونيون"، تعليقًا على تصريحات وزير التربية، جان ميشيل بلانكر، وزعيمة حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان.

وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "ريونيون" إن "ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ليس شأني، بينما ارتداؤه داخل المرافق العامة، وفي المدرسة أين تجري تربية أبنائنا، فعند ذلك يصبح ارتداؤه شأني".

وأضاف "داخل المرافق العامة، ثمة واجب يقتضي الحياد، وعندما نربي أبناءنا فنحن نطلب بألا تكون هناك رموز دينية ملفتة للأنظار (...) أما ما يحدث في الأماكن العامة، فذلك ليس شأن الدولة أو رئيس الجمهورية".