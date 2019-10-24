محاكمة امرأة لسرقتها ملايين الدولارات من صندوق رعاية دنماركي

ستوكهولم (د ب أ)

مثلت امرأة دنماركية أمام القضاء اليوم الخميس، لسرقتها ملايين الدولارات من وكالة ضمان اجتماعي رسمية دنماركية.

وأقرت بريتا نيلسن ببعض الجرائم المنسوبة لها خلال جلسة مفتوحة ولكن محاميها نيما نابيبور قال إن نيلسن لا يمكنها تذكر كل المعاملات المذكورة في لوائح الاتهام، التي ترجع لفترةمن 1993 إلى 2018 .

وقالت تقارير إخبارية إن الأجواء في قاعة المحكمة احتدمت أكثر عندما اشتكت نيلسن من أنها تشعر أنها ليست على ما يرام خلال استراحة الغداء وتحتم نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف.

وأضاف المحامي نابيبور، أن موكلته /65 عاما/ لديها مشاكل في القلب وأنها شعرت بدوار.

وبعد تأجيل لفترة وجيزة، استؤنفت الجلسة بدون نيلسن في مدينة كوبنهاجن سيتي.

وقال ممثلو الادعاء إنها خدعت المجلس الوطني للخدمات الاجتماعية وحولت 116 مليون كرونه على الأقل (17 مليون دولار) إلى حساباتها الشخصية.

ويعد هذا المجلس وكالة حكومية تحت وزارة الأطفال والشؤون الاجتماعية.

وجرى استخدام بعض الأموال لشراء ممتلكات في دولة جنوب إفريقيا وسيارات باهظة الثمن.

وجرى ترحيل نيلسن من جنوب أفريقيا إلى الدنمارك في تشرين ثان/نوفمبر 2018.

ويدعم المجلس السلطات المحلية وبرامج التمويل للجماعات الأولى بالرعاية بما في ذلك الأطفال والشباب.

وجرى كشف عملية الاحتيال في نهاية أيلول/سبتمر 2018 خلال تدقيق الحسابات.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لتسعة أيام.

وجرى اتهام أبناء نيلسن البالغين الثلاثة وزوج ابنتها بالحصول على أموال مسروقة.