مسؤول فلبيني: إصابة الظهر التي يعاني منها دوتيرتي ليست خطيرة

مانيلا- (د ب ا):

قال مساعد سابق للرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الأربعاء إن " آلام الظهر غير المحتملة" التي دفعت دوتيرتي للعودة من رحلة لليابان قبل الموعد المحدد سببها شد عضلي وليس مسألة طبية خطيرة.

وقال النائب كريستوفر بونج جو للصحفيين " الرئيس يتناول أدوية وفي حاجة لراحة" مضيفا أن دوتيرتي خضع لأشعة الرنين المغناطيسي.

وكان دوتيرتي قد عاد إلى الفلبين أمس الثلاثاء، عقب أن حضر مراسم تنصيب امبراطور اليابان ناروهيتو. وكان من المفترض أن يبقى دوتيرتي في اليابان حتى غدا الخميس.

وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو إن دوتيري اضطر لقطع زيارته" بسبب آلم غير محتمل في العمود الفقري بالقرب من عظم الحوض نتيجة لسقوطه أثناء ركوب دراجته النارية الخميس الماضي 17 أكتوبر".

وظهر دوتيرتي في مقطع فيديو نشره النائب جو على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي وهما في طريقهما للمطار في اليابان للسفر إلى مانيلا.

وقال دوتيرتي في الفيديو" تعلمون، منذ أربعة أيام، سقطت من على دراجة بخارية. وعندما تركب دراجة بخارية مرة أو مرتين في حياتك، سوف تتعرض للسقوط".

وأضاف أنه لا يستطيع " احتمال" الآلم الذي يشعر به بالقرب من خصره.

وأشار جو إلى أنه على الرغم من الوضع الصحي لدوتيرتي، إلا أنه سوف يلتزم بجدوله الذي يشمل حضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا" الآسيان" المقررة في تايلاند من 2 إلى 4 نوفمبر المقبل.