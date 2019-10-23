  • عاجل:النيابة: إخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ بمظاهرات 20 سبتمبر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    ميركل تعرب عن صدمتها إزاء العثور على 39 جثة في حاوية بإنجلترا

    02:58 م الأربعاء 23 أكتوبر 2019
    ميركل تعرب عن صدمتها إزاء العثور على 39 جثة في حاوية بإنجلترا

    أنجيلا ميركل

    برلين- (د ب أ):

    أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن بالغ صدمتها إزاء العثور على 39 جثة داخل حاوية على متن شاحنة شرقي إنجلترا.

    وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء في برلين إن ميركل تعرب عن عميق مواساتها لأسر القتلى، متعهدا للسلطات البريطانية بكافة الدعم اللازم في البحث عن الجناة، وقال: "يتعين أن نوجه حسمنا ضد أولئك الذين ينظمون وينفذون مثل هذا النوع من عمليات النقل".

    وتم العثور داخل حاوية على متن شاحنة على 39 جثة قرب بلدة جرايز شرقي إنجلترا. وترجح الشرطة أن الشاحنة قادمة من بلغاريا.

    وذكرت مصادر من وزارة الداخلية الألمانية أن سلطات الأمن الألمانية ستقدم كافة الدعم المتاح لديها للكشف عن ملابسات الواقعة.

    أنجيلا ميركل إنجلترا الحكومة الألمانية

    الخبر التالى:

    مسؤول فلبيني: إصابة الظهر التي يعاني منها دوتيرتي ليست خطيرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان