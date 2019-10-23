ميركل تعرب عن صدمتها إزاء العثور على 39 جثة في حاوية بإنجلترا

برلين- (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن بالغ صدمتها إزاء العثور على 39 جثة داخل حاوية على متن شاحنة شرقي إنجلترا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الأربعاء في برلين إن ميركل تعرب عن عميق مواساتها لأسر القتلى، متعهدا للسلطات البريطانية بكافة الدعم اللازم في البحث عن الجناة، وقال: "يتعين أن نوجه حسمنا ضد أولئك الذين ينظمون وينفذون مثل هذا النوع من عمليات النقل".

وتم العثور داخل حاوية على متن شاحنة على 39 جثة قرب بلدة جرايز شرقي إنجلترا. وترجح الشرطة أن الشاحنة قادمة من بلغاريا.

وذكرت مصادر من وزارة الداخلية الألمانية أن سلطات الأمن الألمانية ستقدم كافة الدعم المتاح لديها للكشف عن ملابسات الواقعة.