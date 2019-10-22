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    الشرطة الأمريكية: إصابة شخص في إطلاق نار أمام مدرسة بكاليفورنيا

    08:32 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    الشرطة الأمريكية: إصابة شخص في إطلاق نار أمام مدرسة بكاليفورنيا

    الشرطة الأمريكية

    كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - (د ب ا):

    أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن شخصا أصيب بجروح في إطلاق نار أمام مدرسة ثانوية بسانتا روزا في نورثرن كاليفورنيا اليوم الثلاثاء،مما أدى إلى إغلاق مؤسستين تعليميتين مجاورتين آخريين .

    ونقلت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية " إن بى سى " عن شرطة سانتا روزا قولها إن إطلاق النار وقع أمام مدرسة ريدجواي الثانوية في سانتا روزا التي تبعد نحو 60 ميلا الى الشمال من سان فرانسيسكو.

    وتابعت شرطة سانتا روزا في بيان تقول إن إطلاق النار كان " حادثا فرديا معزولا خارج المدرسة الثانوية ".

    وتابع البيان "شرطة سانتا روزا تبحث بنشاط عن مطلق النار الوحيد."

    واستطرد البيان" "هناك ضحية واحدة معروفة بالفعل تتلقى العلاج الطبي."

    الشرطة الأمريكية كاليفورنيا سان فرانسيسكو

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