باريس: لودريان يستقبل الجبير.. والخطر الإيراني يتصدر مباحثاتهما

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القاهرة- (مصراوي):

التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مبنى وزارة الخارجية في باريس. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الرياض وباريس.

كما تم التطرق للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الخطر الإيراني في المنطقة، وكذلك تم التشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

وزار الجبير، الذي وصل إلى باريس في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، الجمعية الوطنية الفرنسية، والتقى عددًا من النواب في البرلمان الفرنسي الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية، حيث جرى خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات المتميزة بين الرياض وباريس.

ويأتي لقاء الجبير بعد لقائه أمس الاثنين في لندن مع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، حيث بحث معه المستجدات الإقليمية والدولية.