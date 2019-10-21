رئيسة سلطات هونج كونج تزور مسجدا تعرض للرش بمدفع ماء ملون

هونج كونج- (أ ف ب):

زارت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج الموالية لبكين وقائد شرطة المدينة الإثنين مسجدا تعرض للرش بمدفع ماء يحتوي على صباغ أزرق خلال الاحتجاجات العنيفة الأخيرة في المدينة.

وتلوّن مدخل مسجد كولوون، أكبر المساجد في هونج كونج باللون الأزرق الأحد، ما أثار غضبا بين الأهالي المسلمين والمحتجين أيضا.

وتستخدم الشرطة الصباغ الأزرق -- والذي أحيانا ما يحتوي على سائل يسبب حروقا -- للتعرف على المحتجين ورصدهم، لكنها غالبا ما تتسبب في تلطخ الشوارع والمباني بهذا اللون.

وأظهرت تسجيلات مصورة الأحد شاحنة تتوقف قرب المبنى خلال مواجهات مع المحتجين، ثم تقوم برش حوالى ستة من الصحافيين والمارة الذين تجمعوا في الطريق أمام المبنى.

ومجموعة الأشخاص الذين لم يكونوا من المحتجين على ما يبدو، تعرضوا للرش مرتين، وصبت غالبية الصباغ الأزرق الفاتح على مدخل الجامع وأدراجه.

ونشرت الشرطة بيانا الأحد قالت فيه إن إصابة المسجد لم تكن متعمدة، لكنها لم تقدم اعتذارا.

والإثنين أجرت المسؤولة التنفيذية كاري لام وقائد الشرطة ستيفن لو زيارة مقتضبة إلى المسجد برفقة حراس أمن.

وخرجا بعد 20 دقيقة بدون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام.

وقال ممثلو المسجد للصحافيين إن المسؤولين قدما اعتذارهما لحادثة مدفع الماء وقد قُبل الاعتذار.

وشكر مسؤولو المسجد المصلين والأهالي الذي سارعوا لتنظيف المسجد على إثر الحادثة.

تم تشييد مسجد كولوون أساسا في أواخر القرن التاسع عشر للجنود المسلمين من الهند التي كانت خاضعة للحكم البريطاني.

وأعيد بناؤه في مطلع ثمانينات القرن الماضي ولا يزال الجامع الرئيسي للمسلمين البالغ عددهم 300 ألف في هونج كونج.

ولم يرد مكتب لام ولا الشرطة على طلب للتعليق على الزيارة.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن قائد الشرطة اعتذر وسوف يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.

وشهدت هونج كونج يوما جديدا من أعمال العنف الأحد، في إطار تظاهرات مستمرة منذ قرابة خمسة أشهر للمطالبة بالديموقراطية.

وشارك عشرات آلاف الأشخاص في تجمع غير مرخص انما سلمي بعد الظهر، سرعان ما تخللته أعمال فوضى بعد أن قام عدد من المتظاهرين المتشددين بإلقاء قنابل حارقة على مركز للشرطة وشركات تابعة للبر الرئيسي الصيني والعديد من مداخل محطات قطارات الأنفاق.

وردت الشرطة مستخدمة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهات تواصلت ليلا.