انتهاء اجتماع الحكومة اللبنانية لبحث الخروج من الأزمة

القاهرة - (مصراوي)

انتهى اجتماع الحكومة اللبنانية الذي دعا إليه رئيس الوزراء سعد الحريري، لمناقشة الورقة الاقتصادية التي تقدم بها للخروج من الأزمة التي يشهدها لبنان، حسبما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه من المقرر أن يكشف الحريري عن نتائج الاجتماع، بحسب قناة العربية الإخبارية.

وذكرت قناة "إل بي سي" اللبنانية، أن الاجتماع عقد في منزل رئيس الوزراء بوسط العاصمة بيروت، بمشاركة وزراء من حركة أمل، وحزب الله، والتيار الوطني الحر، وتيار المردة، ومستشارين للحريري، في حين غاب عنه وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي.

وشهد لبنان على مدار الأربع أيام الماضية مظاهرات واسعة في عدة مدن لبنانية، احتجاجًا على سوء الأوضاع المعيشية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية التي يحملون عليها فساد وعجز وإدارة الأزمة الاقتصادية.

وطرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الأحد، ورقة عمل اقتصادية تضمّنت 24 بندًا للخروج من أزمة الاحتجاجات المُتصاعدة التي يشهدها لبنان منذ الخميس الماضي.

وحملت الورقة بنودًا غير مسبوقة، بينها إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.

كما تضمنت الإجراءات الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز.