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    جنبلاط ينفي طلبه من وزراء الحزب الاشتراكي الاستقالة من الحكومة اللبنانية

    12:12 ص الأحد 20 أكتوبر 2019
    جنبلاط ينفي طلبه من وزراء الحزب الاشتراكي الاستقالة من الحكومة اللبنانية

    وليد جنبلاط

    القاهرة – مصراوي:

    نفى وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز، ما يتردد من أنباء عن طلبه من وزراء الحزب الاشتراكي الاستقالة من الحكومة اللبنانية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

    ودعا جنبلاط، الجمعة، أنصاره بالابتعاد عن أي فئوية حزبية ورفع العلم اللبناني حصرًا، مطالبًا أنصاره إلى "التحرك السلمي" ضد العهد (رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه) في لبنان.

    كما اعتبر أن "العهد يحاول من خلال رجله القوي أن يرمي المسؤولية على الغير وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة، وحرض عليها مستخدما كل الوسائل"، داعياً إلى "التحرك الهادئ السلمي ضد هذا العهد الذي خرب كل شيء واستأثر بكل شيء"، بحسب وصفه.

    وليد جنبلاط سعد الحريري احتجاجات لبنان

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