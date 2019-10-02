  • عاجل:مباشر.. ليفربول 4 - 3 سالزبورج.. صلاح ينقد فريقه

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    ترامب يصف التحقيق في إجراءات عزله بـ"الخدعة الكبرى"

    10:08 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    ترامب يصف التحقيق في إجراءات عزله بـ"الخدعة الكبرى"

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ):

    وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحقيق في إجراءات عزله، بأنها "أكبر خدعة".

    وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقب لقائه بنظيره الفنلندي ساولي نينيستو في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن محادثات الطرفين التي تناولت العديد من المجالات كانت "مثمرة".

    وعبّر الرئيس الأمريكي، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، عن تعازيه إلى أسر ضحايا الحادث الذي وقع أمس بإحدى الكليات المهنية شرقي فنلندا.

    وأضاف الرئيس الأمريكي أن العمل جارٍ في الوقت الحالي للتوصل لاتفاق لبيع عدد من الطائرات لفنلندا.

    وأكد ترامب أنه سوف يتعاون مع رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف على الرغم من التطورات الأخيرة.

    وانتقد الرئيس الأمريكي الاستدعاء الأخير الذي قامت به نانسي بيلوسي قائلاً إنها توزعه، الاستدعاء، بشكل متكرر وكثير.

    ومن جانبه، قال الرئيس الفنلندي، إن الجميع يعلم أن أوروبا تحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلا "أنني أقول إن الولايات المتحدة تحتاج كذلك إلى أوروبا"، مؤكدا أن الجانبين يتشاركان نفس القيم ما يجعلهما متشابهين.

    وأضاف نينيستو أن "أوروبا استيقظت خلال العامين الماضيين لتتفهم المزيد عن الأمن".

    هذا المحتوى من

    عزل ترامب دونالد ترامب أوكرانيا

    الخبر التالى:

    بوتين لا يرى "أي شيء مثيرا للشبهات" في محادثة ترامب مع الرئيس الأوكراني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان