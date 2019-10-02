  • عاجل:حكم بأحقية الموظفين غير الخاضعين لـ الخدمة المدنية في علاوتين 20%

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    شكري يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية و المستجدات الإقليمية

    07:21 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    شكري يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية و المستجدات الإقليمية

    وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي (يمين) ونظيره ال

    عمان - (أ ش أ):

    أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأردني أيمن الصفدي،على استراتيجية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، واستمرار العمل المنهجي المؤسساتي لتطويرها في جميع المجالات تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين.

    وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين حيث بحثا المستجدات الإقليمية، وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين والقضايا والمصالح العربية.

    وأكد الجانبان استمرار العمل على زيادة التعاون وتعميق التنسيق في إطار رؤيتهما المشتركة وبما يترجم صلابة العلاقات الأخوية تعاونا ملموسا أعمق في جميع المجالات.

    هذا المحتوى من

    Asha
    أيمن الصفدي سامح شكري مصر الأردن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان