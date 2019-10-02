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    السفارة الأمريكية في العراق تدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس

    06:42 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    السفارة الأمريكية في العراق تدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس

    تظاهرات بغداد

    بغداد - (أ ش أ):

    دعت السفارة الأمريكية في العراق جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وذلك على خلفية التظاهرات الغاضبة التي تطالب بالإصلاح.

    وأعربت السفارة - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - عن أسفها لسقوط ضحايا في المظاهرات التي اندلعت مؤخرًا.

    وأضافت السفارة أن التظاهر السلمي هو حق أساسي في جميع الأنظمة الديمقراطية، مشيرة إلى أنه لا مجال للعنف في التظاهرات من قبل أي من الأطراف.

    ومن ناحية أخرى أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بمقتل عنصر أمني وإصابة ٢٠ متظاهرا في محافظة ذي قار.

    وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "عنصرا أمنيا قتل في ذي قار، وأصيب نحو ٢٠ متظاهرا بينهم رجال أمن في التظاهرات التي تشهدها المحافظة".

    وتشهد عده محافظات، لاسيما العاصمة بغداد، تظاهرات غاضبة منذ مساء أمس وتجددت صباح اليوم للمطالبة بالإصلاح.

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    تظاهرات العراق السفارة الأمريكية

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