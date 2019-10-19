"إندبندنت": مشروع تعديل أمام البرلمان البريطاني يهدد بعرقلة بريكست

لندن - أ ش أ

أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عزم مجلس العموم البريطاني التصويت، اليوم السبت، على مشروع تعديل تقدم به السير أوليفر ليتوين، والذي من شأنه في حال تمريره أن يعرقل التصويت الحاسم على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ويجبر جونسون على طلب تمديد مهلة "بريكست".

وذكرت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أن التعديل الذي تقدم به ليتوين، الوزير السابق في حكومة حزب المحافظين، يهدف إلى تعليق إقرار المجلس لاتفاق البريكست حتى إذا اجتاز تصويت اليوم، وذلك إلى أن تكتمل عملية تمرير التشريع الخاص بالتصديق على الاتفاق.

ولفتت إلى أنه إذا تم إقراره، فإن تعديل ليتوين سيجبر جونسون على إرسال خطاب إلى بروكسل يطلب فيه من الاتحاد الأوروبي تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الموعد النهائي الحالي في 31 أكتوبر الجاري، وذلك قبل الساعة 11 مساء الليلة، وهو الموعد النهائي المحدد لطلب التمديد.

وكشفت الإندبندنت، عن أن جونسون يعتزم توجيه نواب حزبه المحافظين إلى مقاطعة التصويت على اتفاق بريكست في حال إقرار تعديل ليتوين الذي سيتم التصويت عليه أولا.. مشيرة إلى أنه في حال انسحب نواب المحافظين من التصويت فمن شأن ذلك أن يمنع تعرض جونسون لهزيمة ذات رمزية كبيرة بشأن اتفاقية الانسحاب التي أبرمها مع الدول الـ 27 المتبقية في الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي.

وخلال الجلسة المنعقدة اليوم، قال جونسون "إنه يعتقد أن السير أوليفر ليتوين مدفوع بأفضل النوايا، لكنه دعاه إلى سحب التعديل الذي قدمه، ليرد عليه ليتوين بابتسامة".. ويبدو أن تمرير تعديل ليتوين شبه مؤكد، إذ يحظى بدعم من حزب العمال والحزب الوحدوي الديمقراطي وأحزاب المعارضة الأخرى بالإضافة إلى مجموعة المحافظين الـ21 الذين تم طردهم من الحزب سابقا بسبب تمردهم.