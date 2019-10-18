رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة: ننتظر قرار البرلمان البريطاني بشأن البريكست

بروكسل (د ب أ)

عقب التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن خروج الأخيرة من الاتحاد، يتطلع الاتحاد الأوروبي بتلهف لقرار البرلمان البريطاني بشأن الاتفاق.

وقالت رئيس المفوضية الأوروبية المنتخبة، أورزولا فون دير لاين، اليوم الجمعة على هامش قمة الاتحاد الأوروبي: "من المهم بالنسبة لنا أننا لدينا الآن اتفاق... القرار في يد البرلمان البريطاني حاليا".

يُذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أعلن أمس الخميس أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن البريكست.

وكتب يونكر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاتفاق الجديد "عادل ومتوازن لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

وفي المقابل، رفضت أحزاب المعارضة البريطانية الاتفاق الجديد للبريكست.

ومن المتوقع أن يطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق لتصويت واحد أو أكثر في جلسة خاصة للبرلمان غدا السبت، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان لديه ما يكفي من الدعم لتأمين أغلبية في مجلس العموم المنتخب.

وقالت فون دير لاين: "أعتقد أنه يتعين علينا أن نأخذ الوقت اللازم للإنصات إلى البرلمان البريطاني".

ولم تعلق فون دير لاين على ما إذا كان من الممكن إرجاء البريكست حال رفض البرلمان البريطاني الاتفاق، موضحة أنها تمتنع عن التعليق على ذلك الآن احتراما لنواب البرلمان البريطاني الذين بصدد اتخاذ القرار.