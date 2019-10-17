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    متحدث سوريا الديمقراطية: لا نعلم شيئاً بشأن الاتفاق وما الجهة الضامنة له؟

    08:58 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    متحدث سوريا الديمقراطية: لا نعلم شيئاً بشأن الاتفاق وما الجهة الضامنة له؟

    قوات سوريا الديمقراطية


    القاهرة - (مصراوي)

    نفى المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية أمجد عثمان، علمه بالاتفاق المبرم بين واشنطن وانقرة، بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا.

    وتساءل عثمان، عن الجهة الضامنة للاتفاق الأميركي التركي، بحسب تصريحاته لموقع "سكاي نيوز".

    وعقد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي أردوغان، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا، الذي استمر لحوالي 80 دقيقة، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره التركي تشاويش أوغلو، وعدد من المسؤولين الأتراك، بحسب ما نشرته "العربية".

    وأسفر الاجتماع عن تعليق إطلاق النار في شمال شرق سوريا، والبدء في تنفيذ منطقة عازلة على الحدود السورية التركية خلال 120 ساعة من الاتفاق، وتسليم الأكراد لأسلحتهم الثقيلة للجيش التركي.

    العدوان التركي شمال سوريا قوات سوريا الديمقراطية

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