ترامب: وقف إطلاق النار لم يكن ممكنًا قبل 3 أيام وأهنئ الجميع

القاهرة - (مصراوي):

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا مع تركيا، أن هذا الاتفاق لم يكن من الممكن إبرامه على الإطلاق منذ 3 أيام.

وكتب ترامب، سلسلة من التغريدات عقب انتهاء المباحثات بين واشنطن وانقرة، قائلًا: إن "الناس يحاولون التوصل لهذا الاتفاق منذ عدة سنوات، سيتم إنقاذ ملايين الأرواح، أهنئ الجميع".

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، عقب إعلان تركيا تعليق إطلاق النار في شمال شرق سوريا، أن العقوبات على أنقرة لم تعد ضرورية، بحسب ما بثته شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن أردوغان يرغب بصمود اتفاق وقف النار في شمال سوريا، إنه رجل صعب المراس لكنه اختار الصواب"، مطالبا "تركيا والأكراد بعمل ما هو لازم للتهدئة".

وأشار إلى أن أميركا تعاملت مع الأزمة "بأسلوب غير تقليدي سمح بالتوصل إلى هذا الاتفاق مع تركيا".

وأضاف ترامب للصحفيين: "أنقذنا حلفاءنا الأكراد، وسنواصل جهودنا لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي".

ووصف الرئيس الأمريكي الاتفاق مع انقرة بوقف إطلاق النار بـ"النتيجة المذهلة"، موجهًا الشكر للأكراد

وعقد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، مباحثات مع الرئيس التركي أردوغان، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الهجوم التركي على شمال سوريا، الذي استمر لحوالي 80 دقيقة، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره التركي تشاويش أوغلو، وعدد من المسؤولين الأتراك، بحسب ما نشرته "العربية".

وأسفر الاجتماع عن تعليق إطلاق النار في شمال شرق سوريا، والبدء في تنفيذ منطقة عازلة على الحدود السورية التركية خلال 120 ساعة من الاتفاق، وتسليم الأكراد لأسلحتهم الثقيلة للجيش التركي.