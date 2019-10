ترامب يهاجم بيلوسي: "شخص مريض للغاية.. صلوا من أجلها"

كتبت- رنا أسامة:

شكّك الرئيس دونالد ترامب في سلامة عقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي، قائلًا إنها "شخص مريض للغاية"، وذلك بعد تصويت المجلس بأغلبية ساحقة لصالح قرار يُندد بانسحاب واشنطن من سوريا.

وغرّد ترامب عبر تويتر، الخميس: "نانسي بيلوسي في حاجة ماسّة إلى مساعدة عاجلة، وهي إما تعاني من خلل في جزئها العلوي (الرأس)، أو أنها ببساطة لا تحب بلادنا الرائعة. كانت مصابة اليوم بانهيار عصبي تام في البيت الأبيض. شيء محزن النظر لهذا الأمر. صلّوا من أجلها، فهي شخص مريض للغاية".

Nancy Pelosi needs help fast! There is either something wrong with her “upstairs,” or she just plain doesn’t like our great Country. She had a total meltdown in the White House today. It was very sad to watch. Pray for her, she is a very sick person!