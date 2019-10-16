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    قائد كردي: ترامب لم يعارض اتفاقا مع دمشق لصد الهجوم التركي

    11:40 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    قائد كردي: ترامب لم يعارض اتفاقا مع دمشق لصد الهجوم التركي

    العدوان التركي على شمال سوريا

    القاهرة (مصراوي)
    ذكر مظلوم كوباني القائد العسكري بقوات سوريا الديمقراطية أن الرئيس ألأمريكي دونالد ترامب لم يعترض على اتفاق أبرمته القوات التي يقودها الأكراد مع الحكومة السورية لحماية سوريا من العدوان التركي، بحسب وكالة رويترز.

    وقال في مقابلة مع تلفزيون روناهي الناطق بالكردية يوم الأربعاء إن روسيا ستضمن ذلك الاتفاق الذي سيمهد الطريق أمام حل سياسي يمكن أن يضمن حقوق الأكراد في سوريا.

    وأضاف كوباني أن الاتفاق يلزم القوات الحكومية السورية بالانتشار في أنحاء منطقة الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا وأن التقارير التي تحدثت عن تسليم قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على مناطقهم للقوات الحكومية غير صحيحة.

    دونالد ترامب سوريا العدوان التركي شمال سوريا أكراد سوريا

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