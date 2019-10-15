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التحالف الدولي بسوريا ينفذ "انسحابًا متعمدًا" من شمال شرق البلاد

04:23 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
التحالف الدولي بسوريا ينفذ "انسحابًا متعمدًا" من شمال شرق البلاد

التحالف الدولي بسوريا

واشنطن- (د ب أ):

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا انه ينفذ "انسحابا متعمدا" من شمال شرق البلاد.

وقال التحالف عبر موقع تويتر: "لقد خرجنا من منبج"، وهي المدينة التي حررها الأكراد من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والتي ترغب تركيا في السيطرة عليها.

وقد دخلت قوات الجيش النظامي السوري إلى منبج، في إطار اتفاق بين المسلحين الأكراد ودمشق، لمواجهة التوغل التركي.

التحالف الدولي سوريا الولايات المتحدة واشنطن

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