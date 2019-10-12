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    الأمم المتحدة تعلن عدد "الفارين" من العدوان التركي على سوريا

    08:39 ص السبت 12 أكتوبر 2019
    الأمم المتحدة تعلن عدد "الفارين" من العدوان التركي على سوريا

    أرشيفية

    نيويورك - (أ ش أ):

    أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك اليوم السبت نزوح نحو 100 ألف شخص في شمال شرق سوريا بسبب العدوان التركي التي أطلقها الجيش التركي.

    وقال دوجاريك - في تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "أكد تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن نحو 100 ألف شخص قد نزحوا بالفعل عن مناطقهم".

    وأضاف أن " العدوان التركي يجب أن تتقيد بالقانون الدولي"، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين من هذه العملية.

    وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أعلنت اليوم أنها بدأت تتلقى تقارير عن وقوع إصابات وجرحى مدنيين بعد انطلاق العملية التركية يوم الأربعاء الماضي.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    ستيفان دوجاريك الولايات المتحدة العدوان التركي تركيا سوريا

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