  • عاجل:"تجنبوا عمل فوري".. أول تعليق لـ"البنتاجون" على الهجوم التركي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    ​ترامب يعلن استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي

    03:38 ص السبت 12 أكتوبر 2019
    ​ترامب يعلن استقالة القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن كيفن ماكالينان، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، سيستقيل من منصبه.

    وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر " كيفن الآن، وبعد سنوات عديدة في الحكومة، يرغب في قضاء المزيد من الوقت مع أسرته وينتقل للعمل في القطاع الخاص".

    وأشار ترامب إلى أنه سيعلن عن مرشح جديد لتولي المنصب الأسبوع الجاري.

    وكان ماكالينان قد تولى منصبه في أعقاب استقالة وزيرة الأمن الداخلي السابقة كيرستشن نيلسن في أبريل الماضي.

    يذكر أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تشكلت كاستجابةً للهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، وهي تشمل أمن الحدود والجمارك وخفر السواحل وإدارة الطوارئ من بين مهام أخرى.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة استقالة كيفن ماكالينان

    الخبر التالى:

    أول تعليق لـ"البنتاجون" بشأن الهجوم التركي على قواتها بسوريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان