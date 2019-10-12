​غارات روسية تستهدف مواقع لجبهة النصرة غربي حماة

موسكو - (أ ش أ):

شن الطيران الحربي الروسي سلسلة غارات، استهدفت مواقع لتنظيم "جبهة النصرة" شمال غربي حماة بسوريا.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن مصدر ميداني تأكيده أن الطيران الحربي الروسي، نفذ عدة غارات على مواقع لمسلحي لجبهة النصرة، بعد رصد رتل عسكري من عدة شاحنات تنقل أسلحة وذخيرة ومقاتلين باتجاه المزارع المحيطة ببلدة كفرنبل، لافتا إلى أن الغارات أسفرت عن تدمير الرتل بشكل كامل، ومقتل وإصابة عدد كبير من المسلحين.