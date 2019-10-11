قائد عسكري: تعزيزات عسكرية للقوات التركية والمعارضة وقسد باتجاه مدينة تل أبيض

دمشق (د ب أ)

واصل الجيش التركي وفصائل المعارضة وقوات سورية الديمقراطية إرسال تعزيزات عسكرية إلى منطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي اليوم الجمعة قبل انطلاق "المعركة الكبرى".

وقال قائد عسكري في الجيش الجيش السوري الحر الموالي لتركيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة أقجه قلعة التركية، المقابلة لمدينة تل أبيض السورية، بينها عشرات الدبابات ومدفعية والسيارات التي تقل مئات المقاتلين" السوريين التابعين لأتراك.

وأكد القائد العسكري "أن محور غرب تل أبيض وشرقها شهد تقدما طفيفا للجيش التركي وفصائل المعارضة (الموالية للأتراك)، التي عملت على قطع طرق الإمداد بين تل أبيض وبلدة سلوك شرقها وطريق تل أبيض عين العرب غرب المدينة ".

وكشف القائد العسكري أن"يوم غد على الأغلب سوف يشهد دخول أغلب مقاتلي فصائل المعارضة والقوات التركية، ما يعني بأن معارك السيطرة على مدينة تل أبيض ربما تبدأ غداً".

وفي الجبهة الشرقية، كثفت فصائل المعارضة عملياتها العسكرية على محاور مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة، و"تقدمت فصائل المعارضة ووصلت إلى أطراف مدينة رأس العين بعد سيطرتها على تل حلف غرب المدينة وقرية أصفر نجار جنوب غرب المدينة لقطع طريق رأس العين -تل تمر".

ومن ناحيته، قال هفال قتيبة من مجلس تل أبيض العسكري لـ (د.ب.أ) أن "قوات سورية الديمقراطية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة تل أبيض وريفها اليوم لمواجهة القوات التركية وفصائل المعارضة التي دخلت الأراضي السورية، وسيطرت على عدة قرى في ريف تل أبيض الشرقي والغربي ".