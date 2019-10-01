للمرة الثانية...الرئيس الألماني يزور أمريكا دون عقد لقاء مع ترامب

برلين - (د ب أ):

أعلن القصر الرئاسي في ألمانيا اليوم الثلاثاء أنه من المنتظر أن يزور الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير الولايات المتحدة في الفترة ما بين 30 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل.

ولا يتضمن برنامج شتاينماير في أمريكا عقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وستكون هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها شتاينماير لأمريكا في غضون عام ونصف العام دون أن يلتقي ترامب.

وتأتي زيارة شتاينماير بمناسبة انتهاء فعاليات "عام ألمانيا" في الولايات المتحدة والتي انطلقت منذ احتفالات عيد الوحدة الألمانية في الثالث من أكتوبر الماضي والتي شهدت إقامة العديد من الندوات والمشاريع للتقريب بين الشعبين الألماني والأمريكي.

وذكر المكتب الرئاسي أن زيارة شتاينماير إلى بوسطن بعد 30 عاما على انهيار سور برلين، تأتي للتذكير بإسهام الولايات المتحدة في الوحدة السلمية لشطري ألمانيا، وسترافق السيدة إلكه بودنبندر زوجها الرئيس الألماني خلال رحلته.

وسيحضر شتاينماير وزوجته حفلا موسيقيا لأوركسترا (جيفاندهاوس) من مدينة لايبتسيج وأركسترا بوسطن السيمفوني وسيشارك في إعادة افتتاح معهد جوته في بوسطن كما سيجري محادثات عن قضايا الرقمنة والشعبوية.

كان شتاينماير زار لوس انجليس وسان فرانسيسكو في يونيو 2018، وهناك افتتح منزل الكاتب توماس مان، وكانت الحكومة الألمانية اشترت هذا المنزل في 2016 لحمايته من الانهيار.

وأضاف المكتب الرئاسي أن شتاينماير يعتبر أن من واجبه الاهتمام بالعلاقات عبر الأطلسي بعيدا عن السياسة.