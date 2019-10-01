  • عاجل:أول وفاة بسبب الفسيخ الفاسد.. وارتفاع عدد مصابي الإسكندرية لـ32

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    وزير الطاقة السوداني: مخزون الوقود مطمئن

    10:16 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    وزير الطاقة السوداني: مخزون الوقود مطمئن

    وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل على ابراهيم

    الخرطوم - (أ ش أ):

    أكد المهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة والتعدين السوداني أن موقف الوقود ومشتقاته والمخزون الموجود وكمياته مطمئن، لافتًا إلى أن وزارته وضعت خطة طويلة المدى، بهدف متابعة انسياب المواد البترولية، فضلا عن معالجة حل الاختناقات المتعلقة بالنقل والتوزيع بالتعاون مع الجهات المعنية.

    وقال إبراهيم، في تصريح عقب الاجتماع الأول للجنة الوزارية السودانية لمتابعة موقف إمدادات الوقود والأدوية، برئاسة وزير الطاقة والتعدين، إن اللجنة ناقشت منهج عملها، خلال تلك المرحلة.

    في غضون ذلك، بحث وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي إبراهيم استقرار الوقود لقطاع الزراعة، واستقرار الكهرباء، ووعد بالعمل المكثف من أجل توفير الخدمات للمواطنين بالولايات المختلفة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    عادل إبراهيم وزارة الطاقة السودانية السودان الوقود
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان