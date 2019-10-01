أردوغان: تركيا تعتزم المضي قدمًا بمفردها بشأن "المنطقة الآمنة" بسوريا

اسطنبول - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ليس لديها خيار سوى العمل بمفردها بعدما فشلت في تحقيق تقدم مع الولايات المتحدة حول إقامة "منطقة آمنة" مخطط لها في شمال سوريا.

وذكر أردوغان للبرلمان في أنقرة أن "تركيا لا يمكن أن تنتظر ليوم آخر، ليس لدينا خيار آخر سوى المضي قدمًا في طريقنا".

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عنه قوله "يمكن أن نأتي فجأة في أي ليلة"، في إِشارة إلى شن عمل عسكري أحادي.

وكانت تركيا والولايات المتحدة الحليفتان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد اتفقتا في أغسطس على إنشاء "منطقة آمنة" على الحدود الشمالية الشرقية لسورية مع تركيا.

وحذر أردوغان من قبل من أنه إذا لم يتم إنشاء المنطقة بحلول نهاية سبتمبر، فإن تركيا ستنفذ خططها العسكرية الخاصة.

وتسيطر تركيا بالفعل على مناطق بغرب نهر الفرات بعد شن عمليتين عسكريتين هناك.

وأكد اردوغان أن تركيا لا ترغب في الحرب وتدعم سلامة ووحدة الأراضي السورية، لكنه أضاف أنه "لم يعد من الممكن تحمل" التهديد الإرهابي من الأراضي السورية.