بعد تقريرها عن علاقته بعارضة الأزياء.. الحريري يرد على "نيويورك تايمز"

القاهرة- (مصراوي):

ردّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حول علاقته بعارضة أزياء من جنوب أفريقيا، علاقته قائلًا إنه "مهما شنّوا حملات ضدي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا سأستمر في العمل ولن أتوقف"، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف الحريري، خلال ترؤسه اجتماع "اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات"، الثلاثاء: "صحيح أننا نمر بأوضاع اقتصادية صعبة ولهذا علينا اتخاذ قرارات جريئة وهذا أمر غير قابل للنقاش لأن ما لن نتحمله فعليا هو انهيار البلد".

وتابع: "كلما قمنا بإنجاز ما، يأتي من يهاجم هذا الإنجاز، وبعض السياسيين يدعي أن لا ذنب لهم بما يحصل، في حين أن ما نمر به هو بفعل الخلافات بين كل الأحزاب السياسية بمن فيهم تيار المستقبل".

ووفق تقرير "نيويورك تايمز" الذي نشرته أمس الاثنين على موقعها الالكتروني، أرسل الحريري مبلغًا بقيمة 16 مليون دولار في عام 2013 إلى عارضة ملابس السباحة من جنوب أفريقيا، تُدعى كانديس فان دير ميروين، بعد أن حظيا بعلاقة رومانسية.

ونشرت الصحيفة الأمريكية وثائق محكمة في جنوب أفريقيا، تثبت أن الحريري منح عارضة الأزياء، ذلك المبلغ الضخم بعد أن التقيا في منتجع فاخر بجزيرة سيشيل. وذكرت أن الحريري لم يكن رئيسًا للحكومة اللبنانية عندما منحها تلك الأموال، مُشيرة إلى أن تحويل المبلغ لم ينتهك أيًا من القوانين اللبنانية أو الجنوب أفريقية.

في السياق ذاته، نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر لبناني وصفته بالمُطلع قوله، إن هذا الكشف يأتي في إطار توجيه رسالة لوم أمريكية قاسية للحريري تتزامن مع مطالبته بالاستقالة على خلفية تأزم الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، لاسيّما وأنه بات أكثر التصاقا بالتيار الوطني الحر (حزب الرئيس اللبناني ميشال عون) وحزب الله.